Google Maps gaat functie testen die prijzen van tolwegen toont

Twitter geeft gebruikers mogelijk­heid om ‘misleiden­de inhoud’ te rapporte­ren

18 augustus Twitter heeft een nieuwe functie aangekondigd waarbij gebruikers misleidende inhoud kunnen rapporteren. Het platform stelt vast dat er steeds meer foute informatie de ronde gaat sinds het begin van de coronapandemie. Verschillende critici drukten in het verleden al uit dat Twitter niet genoeg doet om de strijd tegen nepnieuws aan te gaan, maar daar zou deze functie verandering in moeten brengen. De nieuwe tool is voorlopig enkel beschikbaar in de Verenigde Staten, Australië en Zuid-Korea.