Google is niet zonder gevaar: “Zoekmachines tonen eerst de pagina’s die jou het meest interesseren. Dat is niet zo onschuldig als het lijkt”

Als je ‘bakker’ intypt in Google, krijg je meteen de locatie, openingsuren, ratings en contactgegevens te zien van de bakkerijen het dichtst bij jou in de buurt. Handig, maar dat je zoekresultaten zo gepersonaliseerd zijn heeft ook een keerzijde. “Niemand weet wat er juist met die data gebeurt”, aldus doctoraatsonderzoekster Annelien Smets. Zij legt uit hoe je op een veilige manier kan googelen en je privacy behoudt.

“Net als alle bedrijven willen de mensen van Google dat de gebruikers van hun product tevreden zijn. Ze willen dus dat iedereen die de zoekmachine gebruikt meteen het juiste antwoord vindt op zijn of haar vraag”, zegt doctoraatsonderzoekster Annelien Smets van onderzoeksgroep imec-SMIT-VUB. “Alleen is dat niet altijd evident. Om te begrijpen wat je precies bedoelt met je zoektermen, verzamelt Google dus zo veel mogelijk informatie over jou. Op basis daarvan kunnen wiskundige formules - de zogenaamde algoritmes - de resultaten tevoorschijn toveren die voor jou persoonlijk het meest relevant zijn.”

Single, zonder kinderen, met kat

Wat weet Google dan zoal over ons om ons op onze zoekwenken te bedienen? Best veel, zo blijkt. “Bij de personalisatie houdt Google in de eerste plaats rekening met je locatie”, vertelt Smets. “Via apps of websites die je toegang geeft tot de gps in je smartphone, weet Google waar je bent.”

Een tweede factor bij de personalisatie is je zoekgeschiedenis, die wordt doorgespeeld via je IP-adres. “Google je vaak voetbaluitslagen? Dan zal je overladen worden met info over de sport als je ‘Milaan’ intypt. Doe je vaak research naar reisbestemmingen? Dan krijg je vooral pagina’s over bezienswaardigheden in de stad gepresenteerd. Ook searches op YouTube kunnen mee in rekening worden gebracht, omdat de dienst eigendom is van Google”, vervolgt de onderzoekster.

Quote Puzzelstuk­jes over je persoon­lijk­heid die Google mist, zal het proberen in te vullen op basis van profielen van andere mensen die op je lijken. Vaak zijn die voorspel­lin­gen akelig accuraat

Een derde element dat je zoekresultaten bepaalt, is het advertentieprofiel dat Google van je heeft opgemaakt. De informatie daarvoor komt deels uit je zoekgeschiedenis en deels van tracking cookies. Dat zijn bestandjes die websites, die je bezoekt, bewaren op je computer om je gedrag op die site te monitoren. Puzzelstukjes over je persoonlijkheid die Google mist, zal het proberen in te vullen op basis van profielen van andere mensen die op je lijken. Vaak zijn die voorspellingen akelig accuraat. “Je kan je advertentieprofiel checken via adssettings.google.com”, tipt Smets. “Je zal zien dat Google op de hoogte is van je geslacht, hoe oud je ongeveer bent, je gezinssituatie, je job, je hobby’s, eventuele huisdieren, of je al dan niet een huis bezit, welke muziek je graag hoort… Die kennis komt niet alleen van pas om je relevante zoekresultaten voor te schotelen, maar ook om gepersonaliseerde advertenties te kunnen plaatsen, zodat je sneller uitkomt bij bepaalde winkels of dienstverleners. Vandaar dat je al gauw reclame te zien krijgt van kattenvoer, wanneer je naar websites over katten hebt gesurft.”

Verder houdt Google bij de rangschikking van de zoekresultaten ook rekening met de actualiteitswaarde en de gebruiksvriendelijkheid van websites. Aangezien niet alle sites geoptimaliseerd zijn voor mobieltjes, krijg je bij zoekopdrachten op je smartphone dus andere resultaten dan op je computer. Websites die extra betalen kunnen eveneens hoger komen te staan in de rangschikking, weliswaar met de vermelding ‘advertentie’ erbij.

Doemscenario’s

Maar waarom is het eigenlijk een probleem dat Google ons resultaten op maat aanbiedt? “Enerzijds is het natuurlijk best handig. Maar anderzijds moet je beseffen dat deze manier van werken een aantal minder positieve gevolgen heeft. Zo worden bepaalde patronen die aanwezig zijn in onze maatschappij, onbewust in de hand gewerkt. Stel dat je als dame van Poolse origine vacatures begint op te zoeken. Dan is de kans groot dat je méér jobs te zien zal krijgen voor poetshulpen dan wanneer je van Vlaamse origine zou zijn. Google ‘weet’ immers dat relatief veel vrouwen met een Poolse roots hier als poetshulp werken. Dat Google zo stereotiep denkt, kan ervoor zorgen dat jij minder snel uitkomt bij een andere openstaande functie die je meer aanspreekt. Dat is niet correct.”

Quote Websites en nieuwsbe­rich­ten die niet stroken met je interesses of opvattin­gen, zullen je door de volgorde van de zoekresul­ta­ten doorgaans minder snel bereiken Annelien Smets

Een ander veelbesproken nadeel is dat je door de personalisatie terechtkomt in een zogenaamde filterbubbel. “Websites en nieuwsberichten die niet stroken met je interesses of opvattingen, zullen je door de volgorde van de zoekresultaten doorgaans minder snel bereiken. Hoe ernstig de filterbubbel is, valt heel moeilijk te onderzoeken, omdat Google continu sleutelt aan de algoritmes die het gebruikt. Toch mag je het fenomeen niet onderschatten”, waarschuwt Smets.

Volgens de onderzoekster moeten we ons vooral de vraag stellen of het wel nodig is dat Google zo veel over ons weet. “Niemand kan inschatten wat er nu al gebeurt en in de toekomst zal gebeuren met de data die zoekmachines over ons verzamelen. Het klinkt misschien als een doemscenario, maar het is best mogelijk dat verzekeraars hier vroeg of laat toegang toe zullen hebben. En je wil toch geen hogere premie betalen omdat je vaak naar extreme sporten googelt? Je let dus best op met de informatie die je over jezelf prijsgeeft via Google en social media, die op een soortgelijke manier te werk gaan. Al is het ook niet nodig om nieuwe technologieën volledig uit je leven te bannen. Als je ze op een veilige en bewuste manier gebruikt, vormen ze een ware verrijking.”

MEER PRIVACY? PROBEER DIT

• Gebruik een andere webbrowser dan Google Chrome, want die is eigendom van Google. Hierdoor kan Google je surfgedrag makkelijker en meer in detail volgen, ook al heb je geen Google-account. Mozilla Firefox, Safari of de minder bekende Brave scoren veel beter op trackingvlak.

• Kies in die browser voor een privacy-georiënteerde zoekmachine, zoals DuckDuckGo. In tegenstelling tot Google houdt die geen gebruikersinformatie bij. De resultaten die je krijgt zijn objectiever, omdat ze niet gekleurd zijn door eerdere zoekopdrachten, bezochte websites of een interesseprofiel.

Quote Je kan ervoor kiezen om Google geen rekening meer te laten houden met je locatie, je zoekge­schie­de­nis en bepaalde voorkeuren in je profiel, zodat je meer neutrale zoekresul­ta­ten krijgt

• Kan je echt geen afstand nemen van Google Chrome? Pas dan je privacysettings aan. Je kan ervoor kiezen om Google geen rekening meer te laten houden met je locatie, je zoekgeschiedenis en bepaalde voorkeuren in je profiel, zodat je meer neutrale zoekresultaten krijgt. Dat wil echter niet zeggen dat die data niet alsnog wordt opgeslagen.

• Bij elke nieuwe website die je bezoekt, heb je voortaan de mogelijkheid om al dan niet cookies te accepteren. Het is sterk aangeraden deze meldingen aandachtig te lezen en enkel de noodzakelijke, functionele cookies te aanvaarden die ervoor zorgen dat de site goed werkt. Alle andere cookies dienen om je surfgedrag in de gaten te houden.

• Download een advertentieblocker. Die zal niet alleen online reclame tegenhouden, maar ook tracking cookies blokkeren. Let wel op: ook een adblocker kan je surfgedrag bijhouden en verkopen aan derde partijen. Kies daarom best voor een betalende app zoals Wipr, aangezien die hun inkomsten halen van hun gebruikers.

• Log niet in met je Google-account (of Facebookaccount) als een website dat vraagt, maar maak een nieuw profiel aan met je e-mailadres. Als je je aanmeldt met je Google-account, dan geef je de site immers de toestemming om je activiteiten hierop met Google te delen. Omgekeerd krijgt de website waar je een profiel aanmaakt toegang tot bepaalde data van je Google-account.

