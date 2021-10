Google investeert komende vijf jaar 1 miljard dollar in Afrika

Google Maps gaat nu ook meest duurzame route tonen

6:34 Google Maps, dat de gebruiker de snelste route tussen twee punten laat zien, zal voortaan ook de meest duurzame route tonen. Dat is die waarlangs je het minste brandstof verbruikt, rekening houdend met onder meer de drukte op de weg. De nieuwe applicatie wordt ingevoerd in de VS en vanaf volgend jaar ook in Europa.