Google haalt uit naar Microsoft, dat wil dat techplatformen betalen voor nieuws

Hackers krijgen toegang tot 150.000 beveili­gings­ca­me­ra's

11 maart Door een softwarefout in de beveiligingssoftware van Verkada Inc., konden hackers toegang krijgen tot 150.000 camera’s die opgesteld staan in onder andere ziekenhuizen, gevangenissen en bedrijven. De groep achter de hack wil naar eigen zeggen aantonen hoe makkelijk het is om mensen te bespioneren.