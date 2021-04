Google Earth komt met timelapse waardoor je de wereld ziet veranderen

De nieuwe functie bestaat uit miljoenen satellietbeelden van de laatste 37 jaar. Daarmee kan je de veranderingen in de wereld zijn. Draai de klok terug en beleef de laatste jaren in sneltempo. Je kan de tool gewoon gebruiken in je browser en ze stellen zelfs enkele indrukwekkende locaties voor. Maar je kan ook zelf je locaties kiezen en de hele wereld rondreizen.

Klimaat

Maar de timelapse brengt ook minder leuke dingen aan het licht. Zo kan je klimaatverandering volgen vanaf de eerste rij. Je kan gletsjers zien smelten en ook de wereldwijde ontbossing is goed te volgen. Google promoot de functie als manier om bewustzijn te creëren rond klimaatverandering en milieuproblemen. Volgens het bedrijf hebben we nu een beter beeld van de problemen in de wereld en kunnen we zo oplossingen vinden.

Heel veel werk

De nieuwe functie bevat 24 miljoen satellietfoto’s, van NASA, het Geological Survey’s Landsat project (USGS) van de Verenigde Staten en het Copernicus project van de Europese Unie. De foto’s gaan terug tot 1984 en nemen 20 petabyte (20 miljoen gigabyte) opslagruimte in. Samen vormen ze een video van 4,4 terrapixels. Dat is volgens Google het equivalent van meer dan een half miljoen 4K ultrahoge resolutie video’s. Het verwerken van de data kostte meer dan twee miljoen uur computertijd en werd gedaan op duizenden machines van Google.

Het verwerken van deze informatie kost enorm veel energie, wat dus ook een impact heeft op het klimaat. Toch zegt Google dat de datacentra klimaatneutraal zijn. Dat doen ze door geld te steken in projecten met een positieve impact op milieu en klimaat, zodat het compenseert.

Zeker de moeite waard

Enkele aanraders om te bekijken op de timelapsefunctie zijn het Beng Per Wildlife Sanctuary in Cambodja, de eilanden van Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten, de expansie van Las Vegas in de Verenigde Staten en het krimpen van het Aralmeer in Kazachstan en Oezbekistan. De functie kan je hier vinden.

