Google betaalt gebruikers eindelijk uit na dataschandaal: ruim miljoen mensen krijgen... 2 dollar

Tot eind vorig jaar konden Amerikaanse gebruikers zich aanmelden om een compensatie te krijgen, nadat een grote rechtszaak uit 2018 rond het datalek op Google+ uitmondde in een schikking. In totaal moest de internetreus 7,5 miljoen dollar (6,3 miljoen euro) betalen, maar daar zien de meeste gebruikers maar een heel klein deeltje van. Zo'n 2,15 dollar (of 1,82 euro) om precies te zijn. Maar liefst 1,7 miljoen Amerikanen die actief waren op Google+ dienden een claim in en hebben dus recht op die vergoeding.

Geen grote winst voor de gedupeerden dus. Dat komt omdat het totale bedrag niet alleen onder de gebruikers verdeeld wordt, maar ook naar de advocaten en de gerechtskosten gaat. Vier gebruikers die het voortouw namen in de rechtszaak kregen bovendien een iets groter deel van de koek, tot 1.500 dollar (omgerekend 1.260 euro). Half augustus wordt verwacht dat alle bedragen uitbetaald zijn.

Dataschandaal

De uitbetalingen zijn een gevolg van een datalek op Google+, een sociaal netwerk van Google dat opgericht werd in 2011. In 2018 bleek dat een bug in het systeem het voor andere apps mogelijk maakte om privédata van gebruikers in te kijken. Het ging om gegevens zoals namen, e-mailadressen, leeftijden, beroepen en woonplaatsen - ook wanneer die niet zichtbaar werden weergegeven op het platform. Er waren geen concrete aanwijzingen dat de gegevens effectief werden misbruikt, maar de omvang van het lek was wel enorm: ongeveer 52 miljoen accounts waren al sinds 2015 kwetsbaar.

De zaak bleek ook de doodsteek voor Google+, dat al langer slabakte maar in 2018 finaal werd opgedoekt. Google werd in de Verenigde Staten ook voor de rechter gesleept door meerdere gebruikers. Die rechtszaken werden gebundeld onder één ‘class action’-rechtszaak, een gerechtelijke groepsprocedure, waarin uiteindelijk in 2020 een schikking werd getroffen.