Gijzelsoftwarebende opgerold bij internationale politieactie

De aanvallen van de criminele organisatie zouden vermoedelijk meer dan 1.800 slachtoffers hebben gemaakt in 71 landen. Dinsdag vonden in Oekraïne en Zwitserland huiszoekingen plaats in woningen van verdachten. Daarbij is meer dan 52.000 dollar (44.500 euro) contant geld in beslag genomen, net als vijf luxe voertuigen, dure horloges en gegevensdragers als telefoons en laptops.