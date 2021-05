“Gigantische aanval” op Belgische overheidswebsites nog niet snel voorbij: tijdelijk geen vaccinatieboekingen, ook Tax-on-web en parlementaire commissies getroffen

Momenteel is er een aanval op het Belnet-netwerk, waardoor meerdere overheidswebsites niet meer goed functioneren. Dat meldt Belnet zelf. Onder meer Tax-on-web en MyMinfin liggen regelmatig uit. Ook thuiswerkende studenten en ambtenaren ondervinden problemen. “We zijn nog altijd een kat-en-muisspel met de daders van deze gigantische aanval aan het spelen”, zegt de directeur van Belnet tegen VRT NWS.

Delen per e-mail

Het zijn dus niet alleen de openbare overheidswebsites die last ondervinden, ook interne diensten zijn verstoord. Denk maar bijvoorbeeld aan medewerkers van justitie, die plots niet meer kunnen inloggen. Daarom zijn intussen ook alle parlementaire commissies afgelast. Ook thuiswerkende studenten en de VRT ondervinden last. In totaal zouden een tweehonderdtal instellingen getroffen zijn.

“We zagen dat er plots heel veel trafiek was, wat bij ons meteen vragen opriep”, zegt Dirk Haex, directeur van Belnet tegen VRT NWS. “We hebben beschermingsmaatregelen, maar deze aanval is van een grootteorde die we nooit gezien hebben.”

De problemen zijn dan ook nog lang niet van de baan: “We zijn nog altijd een kat-en-muisspel met de daders van deze gigantische aanval aan het spelen. Op sommige momenten slagen we erin om de zaak te stabiliseren, maar dan passen de aanvallers zich aan, en volgt er een nieuwe golf.”

“Het gaat om niet een hackaanval”, zegt technologie-expert Kenneth Dée. “Belnet, de provider van de overheid, is bestookt met nutteloze aanvragen (een Ddos-aanval). De systemen konden dat niet verwerken en liggen hierdoor plat. Het gaat om een grote aanval, want normaal zou een grote instantie zoals onze overheid wel heel wat aanvragen moeten kunnen verwerken.”

Vaccinatieafspraak

De aanval heeft ook een effect op de vaccinatiecampagne. Mensen konden dinsdagmiddag een tijdje geen afspraak boeken voor hun coronavaccinatie. “In de vaccinatiecentra zelf is alles blijven functioneren”, verzekert Robben. “De vaccinaties konden worden opgeladen naar de vaccinatiedatabank en de medewerkers van de centra konden de afspraken bekijken.”

Wel moest het boekingssysteem tijdelijk worden afgezet. Daardoor konden mensen vanaf de middag tijdelijk geen afspraak meer vastleggen om zich te laten vaccineren. Dat gebeurt enkel in Gent, Antwerpen, Brussel en Wallonië, waar mensen zelf hun afspraak moeten boeken. Elders in Vlaanderen krijgen burgers een tijdstip toegestuurd.

Na een tweetal uren ging het boekingssysteem weer online. Wie dinsdagnamiddag problemen ondervond bij het boeken van een afspraak, kan best in de late namiddag of avond nog eens proberen, adviseert Robben.

Normaal kan iedereen vanaf morgen ook zijn belastingaangifte indienen via Tax-on-web. Of dat nog zal doorgaan, is onduidelijk.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook