GIF-uitvinder Stephen Wilhite (74) overleden aan Covid: de man achter de ‘gifjes’

Stephen Wilhite is op 74-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van Covid-19. Zijn naam doet misschien niet meteen een belletje rinkelen, maar wat hij in 1987 bedacht, kent iedere computer- en internetgebruiker: het bestandsformaat GIF of Graphics Interchange Format. Social media gaven de ‘gifjes’ - korte animatiefilmpjes zonder geluid - de laatste jaren nog een extra populariteitsboost. Zijn eigen favoriet was de ‘dancing baby’ uit 1996.

Stephen Wilhite en zijn vrouw Kathaleen hadden nog maar pas een nieuwe kampeerwagen gekocht om ermee naar hun favorietje plekjes in Tennessee, Kentucky en Michigan te trekken, toen Wilhite op 1 maart Covid-19 opliep. Volgens zijn echtgenote Kathaleen voelde haar man zich plots niet lekker. Hij kreeg koorts en moest hevig braken. De volgende dag begon hij te hoesten, vertelt ze aan NPR.

Zelf was Kathaleen ook positief. Ze bracht haar man naar het ziekenhuis in Milford, Ohio, waar ze wonen. De behandeling met antibiotica bracht geen soelaas en Wilhite verhuisde naar de afdeling intensieve verzorging. Omdat ook zij Covid had, kon het koppel elkaar niet zien. Stephen ‘Steve’ Wilhite werd in coma gebracht. Op 10 maart testte Kathaleen weer negatief op het coronavirus en mocht ze haar man zien. Vier dagen later overleed hij. Steve Wilhite was 74.

De weken voor hij ziek werd, was Wilhite bezig met zijn modeltreintjes en ook nog altijd met programmeren. Dat was een constante in het leven van de computerwetenschapper. In 1987 kwam hij bij de grote commerciële internetprovider CompuServe op de proppen met het GIF-bestandsformaat. In een zeldzaam interview met ‘Daily Dot’ in 2012 zei hij: “Ik denk dat de eerste GIF een beeld van een vliegtuig was. Het is lang geleden”.

Dit was het favoriete gifje van Steve Wilhite zelf: de 'dancing baby' uit 1996.

In de jaren 80 was het gecomprimeerde bestandsformaat handig om beelden via enorm trage internetverbindingen toch met een aanvaardbare snelheid te kunnen doorsturen en ontvangen. De compressie verkleinde de originele bestandsgrootte, maar de afbeeldingen bleven in hoge resolutie. Daarna volgde een uitbreiding in de vorm van geanimeerde ‘gifjes’, grafische bestandjes met een bewegende afbeelding die eindeloos na elkaar afgespeeld wordt. De technische beperkingen hadden een invloed op het gebruik van GIF’s, maar door sociale media beleefden ze een revival.

In 2013 kreeg Wilhite een Lifetime Achievement Award voor zijn bijdrage aan de internetcultuur. Hij bleef tot 2001 bij CompuServe, dat in 1998 werd overgenomen door AOL, werken. Nog voor zijn pensioen kreeg hij een beroerte.

De allereerste GIF, uitgevonden door Wilhite.

“Zonder de .gif zou het internet zoals wij het kennen er heel anders uitzien”, zei Jason Reed, art director van de Daily Dot, aan NPR. Ook Jimmy McCain, medeoprichter van het kunstcollectief Mr. GIF, reageerde op de nieuwssite. “Ik sta voor altijd bij hem in het krijt. Het was door de kracht van zijn GIF codec dat ik door de Verenigde Staten van Amerika reisde, drugs rookte met beroemdheden, en onderweg vriendschap sloot met ontelbare mensen. Zelfs tot op vandaag helpen GIF’s om eten op tafel te krijgen voor mijn gezin, en daarvoor zal ik Stephen Wilhite eeuwig dankbaar zijn.”

Maar de mooiste woorden komen van zijn vrouw Kathaleen. “Hij was waarschijnlijk een van de vriendelijkste en nederigste mannen die je maar kon ontmoeten”, zei ze. “Niet alleen ik hield van hem. Onze familie hield van hem. Mensen hielden van hem en respecteerden zijn werk, en dat zou meer voor hem betekenen dan wat dan ook.”