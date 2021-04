Geen ban krijgen op sociale media? Dit zijn de regels waar de verschillende platformen streng over zijn

Twitter heeft het account van Tom Van Grieken vergrendeld nadat hij er de voorzitter van Vooruit in het district Antwerpen van beschuldigde zijn huis te decoreren “met posters van massamoordenaars zoals Stalin en andere communistische propaganda”. Maar Twitter is niet de enige socialenetwerksite die strenge regels opstelt voor haar gebruikers.

“Met name vanwege het overtreden van onze regels voor het plaatsen van privémateriaal van een persoon uit een land met erkende wetgeving over het recht op privacy”, is de motivatie van Twitter om het account van Van Grieken te blokkeren.

Op zijn website heeft Twitter nog een heel reeks andere regels opgesteld voor haar gebruikers. Zo mag je niet dreigen met geweld tegen een persoon of een groep mensen. Je mag niet dreigen met terrorisme of gewelddadig extremisme of dit promoten, staat er ook te lezen.

Nultolerantiebeleid

Ook hanteert Twitter een nultolerantiebeleid ten aanzien van seksuele uitbuiting van kinderen en mag je niet betrokken zijn bij het doelbewust treiteren van anderen of anderen aanzetten om dit te doen. “Je mag geen geweld tegen andere mensen promoten, hen bedreigen of intimideren op basis van ras, etnische achtergrond, nationaliteit, kaste, seksuele oriëntatie, geslacht, geslachtsidentiteit, levensbeschouwelijke affiliatie, leeftijd, beperking of ernstige ziekte”, schrijft Twitter nog.

Ook wat betreft privacy betreft, heeft Twitter strenge regels. “Het is niet toegestaan privégegevens (zoals huisadres en telefoonnummer) van iemand te plaatsen of publiceren zonder zijn of haar uitdrukkelijke toestemming.” Ook rond naaktfoto’s heeft Twitter een duidelijke regelgeving. Zo mag je geen intieme foto’s of video’s van een ander plaatsen of delen die zonder toestemming van de persoon in het materiaal zijn gemaakt of verspreid.

Tepels bijna altijd verwijderd

Ook wat foto’s betreft, is Instagram streng. De app staat toe dat er foto’s gepost worden van littekens van een amputatie, vrouwen die borstvoeding geven en ‘bloot in kunstwerken en beelden’, maar ze verbieden ‘foto’s, video’s en digitaal gecreëerde content die geslachtsgemeenschap, genitaliën en close-ups van naakte billen’ toont. Daarnaast worden ook foto’s met tepels bijna altijd verwijderd.

Instagram lanceerde twee jaar geleden ook een toepassing waardoor online pesten bemoeilijkt wordt. Het start een test waarbij gebruikers commentaar van een bepaalde account kunnen blokkeren en zo onzichtbaar maken voor derden. Mensen die toch een kwetsende commentaar willen publiceren, krijgen via artificiële intelligentie het voorstel om er nog eens over na te denken.

Veiligheid minderjarigen

Dan is er TikTok dat in haar ‘community-guidelines’ duidelijk maakt dat ze video’s, audio, livestream, afbeeldingen, reacties en tekst verwijdert die in strijd zijn met haar richtlijnen. Daaronder vallen onder andere bedreigingen en aanzetten tot geweld, gevaarlijke personen en organisaties die geweld promoten of zich met geweld bezighouden, content die haatzaaiende taal of gedrag bevat, scheldwoorden, haatdragende ideologieën en het tonen van criminele activiteiten, wapens en drugs.

Ook benadrukt TikTok dat het zich hard inspant “om de veiligheid van minderjarigen op ons platform te waarborgen”. “We tolereren geen activiteiten die het misbruik, de beschadiging, het in gevaar brengen of de uitbuiting van minderjarigen op TikTok in stand houden.” Ook staat het platform geen naaktheid, pornografie of seksueel expliciete inhoud toe.

Ook Facebook laat een hele reeks dingen niet toe op haar platform. “Naaktmateriaal of seksueel getinte inhoud, haatdragend taalgebruik, geloofwaardige bedreigingen of directe aanvallen op een persoon of groep, inhoud die zelfbeschadiging of buitensporig geweld bevat, nepprofielen”, staat te lezen in haar beleid, alsook “we verwijderen dingen die in strijd zijn met de richtlijnen van de Facebook-community (zoals dreigementen, haatdragend taalgebruik of expliciet geweld)”. Ook is het ook verboden om Facebook te gebruiken om iemand te pesten, je voor te doen als iemand anders of iemand lastig te vallen.

Geen Zwarte Piet meer

Tot slot kondigden Facebook en Instagram vorig jaar nog aan dat stereotyperende kenmerken niet meer mogen. Onder die nieuwe regels vallen bijvoorbeeld plaatjes van Zwarte Piet, maar ook verwijzingen naar Joodse wereldheerschappij of afbeeldingen van haakneuzen. Beheerders bekijken de beelden van geval tot geval, maar gebruikers die foto’s plaatsen en hier regelmatig mee de fout in gaan, kunnen uiteindelijk worden geblokkeerd.