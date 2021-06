Gebruikers geven recordbedrag uit aan mobiele apps

Microsoft maakt Windows 11 eind dit jaar als gratis upgrade beschik­baar

25 juni Microsoft heeft gisteren zoals verwacht Windows 11 aangekondigd. Ten opzichte van Windows 10 krijgt het besturingssysteem onder andere een gewijzigd startmenu, een centraal gepositioneerde taakbalk en Teams geïntegreerd. Windows 11 krijgt ook de mogelijkheid om Android-apps te draaien. Gebruikers zullen die kunnen downloaden via de Amazon Appstore, die geïntegreerd is in de Microsoft Store, schrijft Tweakers. Windows 11 verschijnt eind dit jaar.