Federale regering geeft startschot voor 5G-veiling

De ministerraad keurde vandaag een wetsontwerp van minister van Telecommunicatie Petra De Sutter en vijf koninklijke besluiten goed. Die zijn nodig om de veiling van de 5G-rechten in ons land te kunnen organiseren. De teksten bepalen onder meer het basisbedrag per frequentieband die geveild zal worden, maar ook de technische vereisten en de dekkingsverplichting voor de uitrol van 5G per operator. Zo moet na een jaar 70 procent van de bevolking toegang hebben tot 5G, na twee jaar moet dat al 99,5 procent zijn en na zes jaar 99,8 procent.

Verdeelsleutel

Een akkoord over de verdeelsleutel van de opbrengsten over de federale regering en de deelstaten is er op dit moment nog niet. De regio's willen een groter deel van de koek. Maar de discussie hoeft op zich geen invloed te hebben op de timing van de veiling, valt te horen op het kabinet-De Sutter. De opbrengst zou op een geblokkeerde rekening gezet kunnen worden tot er een akkoord is over de verdeelsleutel. Die piste moet nog wel afgetoetst worden op het Overlegcomité.