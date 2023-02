Federale politiedienst VS slachtoffer van grootschalige aanval met ransomware: “Enorm incident”

Opnieuw massaont­slag: Goog­le-moederbe­drijf Alphabet schrapt wereldwijd zowat 12.000 banen

Alphabet, het moederbedrijf van techgigant Google, schrapt wereldwijd zo’n 12.000 banen. Dat schrijft topman Sundar Pichai in een e-mail aan het personeel. Het aantal staat gelijk aan ongeveer 6 procent van het personeelsbestand. Google is zo het volgende techbedrijf in de rij dat terugschakelt na jaren van grote groei en bijhorende aanwervingen. Onder meer Facebook-moeder Meta, Twitter en Amazon kondigden eerder al groot banenverlies aan. Of er banen sneuvelen in België, is op dit moment nog niet duidelijk.