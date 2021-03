Facebook werkt aan Instagram-versie voor kinderen tussen 6 en 12 jaar

Belg kocht vorig jaar vaker online, maar spendeerde minder geld

18 maart Door de coronacrisis heeft de e-commerce in ons land een boost gekregen. We kochten met zijn allen maar liefst een derde meer in vergelijking met het jaar voordien, blijkt uit de BeCommerce Market Monitor, een onderzoek uitgevoerd door GfK in opdracht van BeCommerce. De Belgen gaven wel minder uit.