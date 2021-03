Facebook-richtlijnen voor moderatoren staan oproepen tot dood van bekende personen toe

In de richtlijnen voor moderatoren staat Facebook toe dat gebruikers van het sociale netwerk publieke figuren viseren op manieren die voor particulieren niet toegelaten zijn. Indien gebruikers bijvoorbeeld oproepen tot de dood van een publiek figuur, mogen die comments gewoon blijven staan. Dat blijkt uit een reeks interne moderatierichtlijnen die The Guardian kon inkijken.

Facebook ligt al langer onder vuur vanwege hun aanpak van hatelijke comments op het sociale netwerk. Zo zijn onder andere prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle wel vaker het slachtoffer van extreem hatelijke opmerkingen, alsook bijvoorbeeld professionele zwarte sporters. In ons land schreef de Open Vld-fractieleider uit Aartselaar recent nog een open brief waarin hij pleitte voor meer respect op sociale media.

Quote Volgens het an­ti-intimida­tie­be­leid van Facebook is het ok om op te roepen tot de dood van een minderjari­ge lokale beroemd­heid, zolang die bijvoor­beeld niet getagd wordt in het bericht

In de 300 pagina’s tellende Facebookrichtlijnen die The Guardian kon inkijken, legt Facebook het verschil uit tussen de bescherming van private en publieke figuren. “Voor publieke figuren verwijderen we ernstige aanvallen, alsook bepaalde aanvallen waarbij de publieke figuur rechtstreeks getagd wordt in het bericht of in de comment. Voor particulieren reikt onze bescherming verder: we verwijderen ook inhoud die bedoeld is om te vernederen of te beschamen, waaronder bijvoorbeeld beweringen over iemands seksuele activiteit.”

Oproepen tot de dood van particulieren mag niet, maar volgens het anti-intimidatiebeleid van Facebook is wel het legitiem om op te roepen tot de dood van een minderjarige lokale beroemdheid, zolang die bijvoorbeeld niet getagd wordt in het bericht. Dat geldt ook voor berichten waarin hun dood of ernstige verwonding bejubeld, bespot of geprezen wordt.

Losse definitie

Het sociale netwerk hanteert een losse definitie voor het begrip “publieke figuren”. Het betreft daarbij immers niet enkel beroemdheden of politici, maar kan ook gaan om mensen die meer dan 100.000 volgers hebben op sociale media, of die regelmatig opduiken in lokale nieuwsmedia. Volgens Facebook zijn bepaalde beledigingen voor hen toegestaan “omdat we discussie willen toelaten. Daaronder vallen vaak kritische opmerkingen over mensen die opduiken in het nieuws”, klinkt het in de richtlijnen.

Publieke figuren die jonger zijn dan dertien jaar genieten wel dezelfde bescherming als particulieren. Daarnaast maakt het sociale netwerk ook een uitzondering voor “onvrijwillige” publieke figuren. Daarbij gaat het om mensen die “geen echte beroemdheden zijn en die zich niet met hun roem bezighouden, Tenzij ze beschuldigd werden van criminele activiteiten”, aldus de richtlijnen.

Verder voorziet het sociale netwerk wel bescherming voor openbare figuren tegen aanvallen met een directe fysieke bedreiging, denigrerende seksualiserende opmerkingen of dreigementen om persoonlijke informatie openbaar te maken.

Facebook: “Discussie mogelijk maken”

“We vinden het belangrijk om kritische discussies over politici en andere mensen in de publieke belangstelling mogelijk te maken”, reageert een woordvoerder van Facebook. “Maar dat betekent niet dat we toestaan dat mensen hen beledigen of lastigvallen op onze apps. We verwijderen haatspraak en ernstige bedreigingen, los van wie het doelwit is, en we onderzoeken meer manieren om openbare figuren te beschermen tegen pesterijen. We overleggen regelmatig met veiligheidsexperts, mensenrechtenverdedigers, journalisten en activisten om feedback te krijgen over ons beleid en ervoor te zorgen dat het correct is.”

