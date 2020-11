Facebook publiceert cijfers over haatdragende taal op platform

Socialemediabedrijf Facebook Inc. heeft vandaag voor het eerst cijfers gepubliceerd over de aanwezigheid van haatzaaierij op het sociale netwerk. In het derde kwartaal van 2020 werden er per 10.000 berichten tien tot elf geïdentificeerd die haatdragende taal bevatten.

Facebook deelt mee dat het 22,1 miljoen posts met haatzaaierij heeft verwijderd van juli tot en met september 2020. 95 procent van die berichten werd proactief geïdentificeerd. In het vorige kwartaal lag dat aantal op 22,5 miljoen. De als haatzaaierij aangemerkte berichten worden verwijderd of krijgen een waarschuwingslabel. In sommige gevallen worden de accounts van de betrokkenen uitgeschakeld of worden de autoriteiten ingeschakeld. Op Instagram werd actie ondernomen tegen 6,5 miljoen berichten met haatdragende taal. Dat is meer dan het dubbele van het vorige kwartaal: toen ging het om 3,2 miljoen posts.

In het voorjaar organiseerden Amerikaanse burgerrechtenorganisaties een oproep tot een advertentieboycot van Facebook, om socialemediabedrijven op die manier te dwingen om actie te ondernemen tegen haatspraak. In oktober kondigde Facebook aan dat het zijn beleid zou aanpassen en alle berichten zou verbieden die de Holocaust ontkennen of er verkeerde informatie over verspreiden.

Volledig scherm Facebook-CEO Mark Zuckerberg tijdens een videoconferentie met leden van de Amerikaanse senaat. © AP

Kritiek

Recent werden Facebook-CEO Mark Zuckerberg en Twitter-CEO Jack Dorsey ondervraagd in het Amerikaans Congres over hun contentmoderatiebeleid, onder andere omdat leden van de Republikeinse partij beweren dat Facebook politiek bevooroordeeld is. Vorige week bracht persagentschap Reuters het nieuws dat Zuckerberg tijdens een personeelsvergadering had gezegd dat er onvoldoende reden was om Steve Bannon, de voormalige adviseur van het Witte Huis, van Facebook te bannen nadat die op Twitter had opgeroepen tot de onthoofding van twee voormalige adviseurs van het Witte Huis. Facebook deed dat uiteindelijk wel, maar pas enkele dagen nadat Twitter maatregelen trof.

De voorbije maanden kreeg Facebook ook kritiek omdat het toeliet dat Facebookgroepen misleidende informatie over de Amerikaanse verkiezingen en berichten die aanzetten tot geweld verspreidden.

Andere verwijderde content

Facebook deelt ook mee dat het maatregelen heeft getroffen tegen 19,2 miljoen berichten met gewelddadige inhoud, een forse stijging tegenover het tweede kwartaal, toen het 15 miljoen berichten betrof. Ook op Instagram steeg dat aantal, van 3,1 in het tweede kwartaal, naar 4,1 in het derde kwartaal. Verder werd op Facebook ook actie ondernomen tegen 12,4 miljoen berichten die betrekking hebben op kinderporno of seksuele uitbuiting, tegenover 9,5 miljoen een kwartaal eerder.