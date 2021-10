Facebook maakte op drie maanden tijd meer dan 9 miljard dollar winst

Nieuwe klokkenlui­der getuigt: Facebook ondermijn­de strijd tegen haatpraat en illegale activitei­ten op eigen platform

23 oktober Opnieuw beschuldigt een klokkenluider socialemediabedrijf Facebook ervan dat het winst laat voorgaan op het modereren van problematische inhoud. Dat bericht de Washington Post vrijdag. Facebook is sinds september in een schandaal verwikkeld, nadat een gewezen medewerkster van het bedrijf, Frances Haugen, interne documenten publiek had gemaakt.