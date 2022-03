Facebook laat oproepen tot geweld tegen Rusland tijdelijk toe in bepaalde landen, VN reageert bezorgd

Meta staat Facebook- en Instagram-gebruikers in sommige landen tijdelijk toe om berichten te publiceren die oproepen tot geweld tegen de Russische soldaten of regering. Bedreigingen tegen Russische burgers blijven verboden. De VN reageert bezorgd op deze tijdelijke wijziging.

Facebook-moederbedrijf Meta versoepelt de contentmoderatieregels op de platforms tijdelijk. Uitlatingen als “dood aan de Russische bezetters” worden voorlopig in enkele landen toegestaan. Dat schrijft persbureau Reuters, dat zich baseert op interne e-mails van het bedrijf aan zijn contentmoderators.

Een woordvoerder van Meta bevestigde de tijdelijke beleidswijziging. “Als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne hebben we tijdelijk vormen van politieke meningsuiting toegestaan die normaal gesproken in strijd zouden zijn met onze regels, zoals gewelddadige uitingen als ‘dood aan de Russische indringers’”, vertelt de woordvoerder.

Berichten die aansporen tot geweld mogen alleen gericht worden aan Russische militairen en regeringsleiders in de context van de invasie van Oekraïne, en dus niet aan burgers van Rusland. De berichten mogen ook niet gericht worden aan krijgsgevangenen. Dergelijke gewelddadige berichten zijn verder niet toegestaan als ze andere doelwitten bevatten of twee ‘indicatoren’ hebben die de ‘geloofwaardigheid’ van een bedreiging verhogen. Onder dergelijke indicatoren vallen bijvoorbeeld een locatie of methode.

VN bezorgd

De wijzigingen gelden voor gebruikers in een aantal landen. Volgens Reuters gaat dat om Armenië, Azerbeidzjan, Estland, Georgië, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Roemenië, Rusland, Slowakije en Oekraïne. Het is niet bekend tot wanneer de wijziging van kracht blijft. De Russische ambassade in de VS eist op Twitter dat Washington een einde maakt aan de ‘extremistische activiteiten’ van Meta. Rusland blokkeerde toegang tot sociale media als Facebook eerder deze week al vanwege ‘discriminatie’ tegen Russische media.

Het Hoog Commissariaat voor de Mensenrechten (OHCHR) maakt zich zorgen over de tijdelijke wijziging die Meta nu gemaakt heeft. “Dit is duidelijk een zeer complex onderwerp. De kwestie wekt zorgen op over mensenrechten en het internationaal humanitair recht”, zo reageerde Elizabeth Throssel, woordvoerder van het Commissariaat.

Volgens Throssel kan de vaagheid van Meta’s aankondiging wel “aanzetten tot een haatdiscours tegen Russen in het algemeen”. De OHCHR-woordvoerder waarschuwde voor deze verontrustende situatie. Het Hoog Commissariaat zal binnenkort rond de tafel zitten met Meta om de kwestie te bespreken. Ook de juridische gronden rond bijvoorbeeld het recht op vrije meningsuiting zullen dan aan bod komen.

Het lijkt niet de eerste keer te zijn dat Meta een dergelijke beleidswijziging doorvoert. VICE meldde in 2021 dat Facebook-moderators eerder soortgelijke tijdelijke instructies kregen over berichten tegen Khamenei, de hoogste leider van Iran. Die wijziging gold twee weken. Een woordvoerder vertelde daarbij dat Facebook specifieke uitzonderingen in bepaalde eerdere gevallen ook had doorgevoerd.