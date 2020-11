Facebook en Twitter verdedigen ingrijpen bij nepnieuws Amerikaanse verkiezingen

Facebook en Twitter hebben verdedigd dat zij ingrijpen als gebruikers verkeerde informatie over de Amerikaanse verkiezingen plaatsen. Zo staan er de laatste tijd veel waarschuwingen bij berichten van de Amerikaanse president Donald Trump, bijvoorbeeld als hij stelt dat er bij de presidentsverkiezingen van 3 november massaal is gefraudeerd.

De toplieden van beide platforms rechtvaardigden hun maatregelen in een verhitte hoorzitting in de Amerikaanse Senaat. De belangrijke senator Lindsey Graham, net als Trump een Republikein, viel de platforms aan omdat ze de "ultieme redacteur" van politiek nieuws zouden zijn. Hij zei dat er nieuwe regelgeving nodig is. Onlinediensten zouden meer verantwoording moeten afleggen voor hun besluiten om inhoud die door anderen is gepost, te verwijderen, te filteren of toe te staan. Ze hebben immers de macht van regeringen, aldus Graham: "Daar moet wat tegenover staan."

Onlangs was er ook al een hoorzitting in de Senaat over de macht van de sociale media, die steeds meer onder vuur komen te liggen. De jongste hoorzitting kwam er op aandringen van zowel links als rechts na klachten over "censuur en onderdrukking van nieuwsartikelen" tijdens de verkiezingscampagne. Facebook-chef Mark Zuckerberg en Twitter-baas Jack Dorsey getuigden via een videoverbinding.

Kritisch artikel

Directe aanleiding was het blokkeren van een kritisch artikel van de rechtse krant New York Post over de Democratische presidentskandidaat Joe Biden. De Republikeinse meerderheid van de Senaat is daar zeer verbolgen over.