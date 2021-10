Facebook creëert komende vijf jaar 10.000 banen in Europese Unie

Clegg benadrukt ook dat Europa erg belangrijk is voor Facebook. "Van de duizenden werknemers in de EU tot de miljoenen bedrijven die onze apps en tools elke dag gebruiken, Europa is een groot deel van ons succes."

Gespecialiseerde ingenieurs

"Nu we aan onze reis beginnen om de metaverse tot leven te brengen, is de zoektocht naar gespecialiseerde ingenieurs een van de grootste prioriteiten van Facebook", aldus Clegg nog. "We kijken ernaar uit om met overheden in heel de EU samen te werken om de juiste mensen en juiste markten te vinden om stappen vooruit te zetten, als onderdeel van een rekruteringsgolf in de regio." Bedoeling is om in de komende vijf jaar 10.000 mensen aan te nemen.