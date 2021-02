Facebook beperkt het delen van nieuws in Australië

De Australische regering stelde eerder dat de voorgestelde regeling in het algemeen belang is en dat er 18 maanden onderzoek aan voorafging. De wet zou zorgen voor een duurzamere mediasector. "Wij gaan niet in op dwang en dreigementen, waar ze ook vandaan komen", zei de minister van Financiën.

In januari raakten Google en Franse uitgevers het eens over een regeling waarin Google nieuwsmedia betaalt in ruil voor het recht om kopij online aan te bieden. Dat was de eerste deal van die soort in Europa.