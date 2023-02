Europese telecombedrijven eisen geld van dataslurpers Facebook, Google en Netflix

Alarmbel­len gaan af bij Google: hoe we dankzij ChatGPT straks helemaal anders zullen zoeken op het internet

Groot alarm bij Google. Concurrent Microsoft integreert ChatGPT in hun zoekmachine Bing, waardoor de toekomst van de zoekmachine die we al twintig jaar kennen en gebruiken plots in gevaar komt. De manier waarop we zoeken op het internet zou weleens in sneltempo kunnen veranderen. “Dit gaat een grote bedreiging voor Google vormen”, klinkt het bij experts.