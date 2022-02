Europese nieuwsmedia dienen klacht in tegen reclamemonopolie Google

Tientallen Amerikaan­se staten klagen Google aan om vermeend monopolie

Een groep van 37 Amerikaanse procureurs-generaal in de VS klaagt Google aan wegens vermeende praktijken die concurrentie verstoren. De procureurs-generaal, zowel Democraten als Republikeinen, vertegenwoordigen onder meer New York, North Carolina, Tennessee en Utah, evenals het District of Columbia, waar hoofdstad Washington toe behoort.

