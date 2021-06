Europese Commissie start onderzoek naar mogelijk machtsmisbruik Facebook

Marketplace is een dienst waarop gebruikers persoonlijke advertenties kunnen plaatsen, bijvoorbeeld als ze spullen zoeken of willen verkopen. De bijna 3 miljard gebruikers van Facebook zullen door de aanprijzingen van het bedrijf mogelijk eerder voor die dienst kiezen dan voor concurrenten als eBay, Marktplaats of Craigslist. Daarbij krijgt Facebook via de dienst veel gegevens binnen waarmee het zijn voordeel zou kunnen doen.

Uit een voorlopig onderzoek zou alvast blijken dat er reden is voor bezorgdheid. Eerder stuurde de commissie al vragen aan Facebook en branchegenoten om zich een beeld te vormen van de situatie. Mogelijk levert de kwestie Facebook later een flinke boete op, maar zover is het nu nog niet. “We zullen in detail bekijken of er sprake is va een ongepast concurrentievoordeel”, legt verantwoordelijk eurocommissaris Margrethe Vestager uit.