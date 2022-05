Europa wil Google, Apple en Facebook verplichten kinderporno op te sporen

Overheden breken zich al jaren het hoofd over de strijd tegen online kinderporno en ander schadelijk materiaal. In het vorige decennium is het aantal meldingen van seksueel kindermisbruik in de EU verveertigvoudigd. Tijdens de coronapandemie is de vloed aan beelden en fora waar daders slachtoffers proberen te vinden schrikbarend toegenomen, waarschuwen kinderbeschermingsorganisaties. Meer dan 60 procent van de online kinderporno is ondergebracht op Europese servers.