"Europa is traag met uitrol van snel 5G-netwerk, we riskeren opnieuw banen mis te lopen”

Volgens de Ericsson-baas lopen ook Australië, Zuid-Korea en het Midden-Oosten voor op Europa. In China is 11 procent van de abonnees ondertussen overgegaan op het 5G-netwerk. In Noord-Amerika gaat het om 4 procent, in Europa ligt dat percentage rond de 1 procent.

Dure licenties

Als reden voor de trage uitrol van 5G in Europa wijst Eckhom onder andere op het lage rendement voor investeerders. Zowel in Europa als in de VS zijn licenties om bepaalde mobiele frequenties te mogen gebruiken erg duur. Maar terwijl Amerikaanse exploitanten eigenaar zijn van de frequenties die zij kopen, worden ze in Europa slechts voor een beperkte tijd toegewezen. Daardoor haken investeerders volgens hem af. Daarnaast zijn de vergunningsprocedures zeer ingewikkeld en traag.