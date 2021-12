“Euro 2021", “Alexander De Croo”, “QVax” en “Nina Derwael”: dit zijn de populairste zoektermen op Google in 2021

Elk jaar deelt Google de meest trending zoekopdrachten. In 2021 moet het coronavirus de eerste plaats laten aan koning voetbal. “Euro 2021" is namelijk de meest trending zoekopdracht van het jaar. Ook werd er vaak gezocht naar onder andere “Peter R. de Vries”, “DMX” en “Jurgen Conings”.

In de top 10 van zoekopdrachten vinden we een mix van sport en coronavirus. Zo zijn “Jupiler Pro League” en “Roland Garros” terug te vinden, maar ook “Qvax”, “Covid Safe Ticket” en “Myhealthviewer”. Die laatste kon je gebruiken om te kijken of je op de lijst van risicopatiënten staat die voorrang kregen bij de coronavaccinatie.

Google maakte ook een overzicht van de meest populaire coronazoektermen, met bovenaan “QVax”, “Covid Safe Ticket” en “coronavirus”. Ook werd de vraag “Wanneer word ik gevaccineerd?” vaak gesteld aan de zoekmachine.

Vragen die beginnen met “wat is” en “hoe” zijn populair bij Google. De meest populaire van die eerste soort was afgelopen jaar “Wat is een broodfokker?”. De piek was er al in begin januari, toen er ophef ontstond rond YouTubers Céline en Michiel, nadat ze een puppy kochten bij een broodfokker. Daarnaast vroegen veel Belgen zich af hoe lang het coronavirus besmettelijk is.

Ook naar personen werd er veelvuldig gezocht op Google. Bovenaan de lijst ‘Belgische persoonlijkheden’ is Jurgen Conings te vinden. Kijken we naar ‘internationale persoonlijkheden’, dan staat Peter R. de Vries op de eerste plaats. De Nederlandse misdaadverslaggever overleed op 64-jarige leeftijd na een aanslag in Amsterdam.

Bovenaan de top 10 van ‘federale politici’ staan de premier Alexander De Croo, minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke en binnenlandminister Annelies Verlinden.

Op vlak van muziek scoorde Hooverphonic het meest als zoektermen bij de Belgische artiesten. Niet verwonderlijk want ‘Eurovision 2021' was het populairst in de Google-lijst van Nederlandstalige televisieprogramma’s. Bovenaan de lijst van internationale muziekartiesten staat de in april overleden rapper DMX.

Qua voetballers staat de Deen Christian Eriksen op nummer één in de lijst van internationale sterren. Hij zakte op het EK voetbal tijdens de match tegen Finland plots in elkaar. Eden Hazard voert de top 10 van Rode Duivels aan.

Er was ook meer sport dan voetbal alleen afgelopen jaar. Zo was Roland Garros het populairste sportevenement dat niets met voetbal te maken had. Qua Belgische sporters vinden we onze gouden Nina Derwael terug bovenaan de lijst.

Niet alleen het EK voetbal was populair afgelopen jaar, ook de voetbalgame FIFA 2022 interesseerde de Belgen. Dat spel staat bovenaan de top 5 videogames.

Qua films prijken Marvel-films ‘Black Widow’ en ‘Eternals’ bovenaan, met ‘Dune’ op plaats drie. Marvel-superheld Shang-Chi sluit de top 10 af.

Netflix-reeks ‘Squid Game’ staat bovenaan de top 10 voor series, gevolgd door andere Netflix-producties ‘Bridgerton’ en ‘Lupin’. ‘WandaVision’ (Disney+) en ‘Friends Reunion’ (Streamz) zijn de enige reeksen in de toplijst die niet op Netflix te vinden zijn.

Tot slot lijstte Google ook populaire zoektermen op die verband houden met cryptomunten. Bovenaan is “Binance” te vinden, een cryptobeurs die dit jaar op verschillende momenten in de problemen kwam. ‘Dogecoin’, waarvan de koers explodeerde na een tweet van Elon Musk, staat op de tweede plaats in die lijst.

Hoe werken cryptomunten? Andy Peelman legt uit:

