EU-Commissie waarschuwt Twitter: “Vrije meningsuiting heeft haar grenzen”

Gouden Giro POLL. Wie wint het duel Even­epoel-Rog­lic in de Giro?

Remco Evenepoel en Primoz Roglic lijken onderling te gaan uitmaken wie in de Ronde van Italië zegeviert. In het verleden liepen de wereldkampioen en de Sloveen elkaar al meermaals tegen het lijf. We maken daarom een overzicht van hun belangrijkste confrontaties. Wie denk jij dat ditmaal aan het langste eind zal trekken? Geef jouw mening in de poll van de Gouden Giro.