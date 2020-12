Els getuigt hoe ze slachtoffer werd van ‘dropshipping’

Gent Dakloze man (32) troggelt met een verhaaltje verschil­len­de reizigers geld af om medicijn­ver­sla­ving te betalen

6 december Eén slachtoffer kwam vrijdagochtend zijn verhaal doen in de rechtbank van Gent. De man had zijn goed hart getoond en 50 euro geleend aan de dakloze man, die hem had overtuigd dat hij anders niet thuis zou geraken. In totaal zijn er 7 identieke gevallen gemeld, steeds met hetzelfde verhaaltje.