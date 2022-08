Elon Musk dagvaardt voormalig Twitter-topman Jack Dorsey

Elon Musk heeft voormalig Twitter-topman Jack Dorsey gedagvaard in de rechtszaak over de door de miljardair afgeblazen overname van het socialemediabedrijf. Dat komt naar voren uit juridische stukken die maandag zijn ingediend.

Musk ging in april akkoord om Twitter voor 44 miljard dollar van de beurs te halen, maar heeft zijn overnamebod later ingetrokken. De topman van Tesla beschuldigde Twitter van misleidende verklaringen over het aantal nepaccounts. De rel is inmiddels uitgegroeid tot een groot juridisch gevecht. Twitter wil dat de rechter Musk dwingt alsnog de afspraken over de overname na te komen, terwijl Musk vindt dat het bedrijf contractbreuk heeft gepleegd.

Dorsey is een van de oprichters van Twitter en was van 2006 tot 2008 topman. Van 2015 tot vorig jaar had hij opnieuw de leiding over de berichtendienst. In april noemde hij de overnameplannen van Musk nog de "enige oplossing" voor Twitter.

Volledig scherm Elon Musk © REUTERS

Dorsey is niet de enige die Musk wil betrekken in het proces dat 17 oktober begint. Naar onder anderen Kayvon Beykpour, voormalig hoofd consumentenproducten bij Twitter, en Bruce Falck, die ook een belangrijke rol in het bestuur van het bedrijf bekleedde, zijn ook dagvaardingen gestuurd.

Twitter vindt het idee dat Musk, gesteund door een team van advocaten en financieel adviseurs, om de tuin werd geleid ongeloofwaardig en in strijd met de feiten, bleek eerder deze maand al uit juridische stukken. Volgens het bedrijf heeft Musk een verhaal verzonnen om te ontsnappen aan de overname, die hij niet langer aantrekkelijk vond toen de aandelenmarkt, en daarmee ook zijn enorme persoonlijke rijkdom, in waarde daalde.