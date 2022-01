Duitse concurrentiewaakhond gaat Google strenger controleren

“Dit is een zeer belangrijke stap, want op basis van deze vaststelling kan de Bundeskartellamt specifiek gedrag oppikken dat schadelijk is voor de concurrentie”, aldus Mundt. De autoriteit neemt de verwerking van persoonlijke gegevens door Google en nieuwsaanbod Google News Showcase al intensiever onder de loep. Tegelijkertijd zet de mededingingsautoriteit ook zijn onderzoek verder naar Amazon, Apple en Meta, de nieuwe naam van Facebook Inc, aldus Mundt.

Nieuwe wetgeving in Duitsland

Door een wet die in januari 2021 van kracht ging in Duitsland, kan de Duitse concurrentiewaakhond strenger optreden tegen grote techbedrijven indien hun doorslaggevende belang in de markt wordt bewezen. Dat is volgens de mededingingsautoriteit wel degelijk het geval voor Google: vanwege zijn economische machtspositie kan Google volgens de autoriteit marktoverschrijdend handelen, wat een negatieve impact kan hebben op de concurrentie. Duitsland is met de wet een pionier in de strijd tegen concurrentieverstorende praktijken van internetgiganten in Europa.