Dit is de ex-werkneemster die ene onthulling na andere over Facebook doet

De 37-jarige Haugen verklaarde aan de Wall Street Journal dat ze gefrustreerd was omdat Facebook niet voldoende open was over het feit dat het sociale netwerk schade kon aanrichten. Een deel van haar werk bij Facebook, dat ze in mei na ongeveer twee jaar achter zich liet, was het bestrijden van inmenging in verkiezingen. Ze had echter naar eigen zeggen al snel het gevoel dat haar team te weinig middelen kreeg om een verschil te maken. Ook vond ze dat Facebook vooral bleef focussen op groei, terwijl het bedrijf zich wel degelijk bewust was van de negatieve impact van het platform op de gebruikers.