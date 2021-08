DHL bestelt 12 elektrische vliegtuigen voor "eerste elektrische express-netwerk"

Antwerpen Komst van DHL Express naar Blue Gate Antwerp goed voor 125 jobs: “Hier worden 50.000 pakjes per week verwerkt”

10 maart Op het bedrijventerrein Blue Gate Antwerp op het voormalige Petroleum-Zuid heeft DHL Express, de pakjesdienst van Deutsche Post, woensdag een gloednieuw distributiecentrum officieel geopend. Het centrum is het grootste van DHL Express in België en zet volop in op emissieloze pakjesleveringen, met cargofietsen en elektrische bestelwagens. Op termijn zullen er 125 mensen tewerkgesteld worden.