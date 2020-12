Deze familie verkocht alles om in de bitcoins te gaan, nu wonen ze als goden in Portugal

Proximus activeert "echte" 5G op drie plaatsen in Vlaanderen

17 december Proximus activeert op een aantal plaatsen in de omgeving van Antwerpen, Gent en Haasrode snellere 5G-verbindingen. In maart lanceerde het al een “light”-versie van die snelle mobiele technologie, nu gaat het om échte 5G. In Brussel en Wallonië maken strenge stralingsnormen een lancering onmogelijk, zegt het telecombedrijf.