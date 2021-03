De Belg achter de virale deepfake filmpjes van Tom Cruise: “Er zit enorm veel toekomst in die technologie”

In een mum van tijd gingen ze de hele wereld rond: de deepfakefilmpjes van Tom Cruise die vorige week voor het eerst opdoken op TikTok. Daar vergaarden ze al snel meer dan elf miljoen views en via andere sociale media werden ze verder verspreid. De maker van de filmpjes is Chris Ume (31), een visual effects-artist uit het Limburgse Paal.