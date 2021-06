Coronascepticus Willem Engel moest van Twitter bericht over Eriksen verwijderen

Ook werd zijn account @willem_engel tijdelijk geschorst. Het is niet bekend hoelang die schorsing duurt, maar Engel heeft sindsdien nog geen nieuwe tweets geplaatst. Zijn oude tweets zijn wel zichtbaar. Critici vinden overigens dat Twitter te laat en te slap heeft gereageerd. De kwalijke tweet was lange tijd wel te zien, ook toen deze massaal werd gerapporteerd.

Marc Van Ranst is “helemaal klaar” met coronascepticus Willem Engel na smakeloze tweet over Christian Eriksen

Eriksen zakte zaterdag in elkaar tijdens de eerste EK-wedstrijd van zijn land en werd op het veld gereanimeerd. Engel, dansleraar van beroep, suggereerde dat dit te maken had met vaccinaties tegen corona en riep op met de prikcampagnes te stoppen.

Concreet stond er dit: “Er valt net een Deens (sic.) dood neer op het EK”, schreef Engel op het moment dat er nog geen informatie was over de toestand van de in elkaar gezakte voetballer. “Het experiment is schandalig mislukt. Soms is gelijk krijgen het ergste dat je kan overkomen. Er moet direct gestopt worden met injecties.”