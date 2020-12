Coronacrisis doet digitale diefstal pieken

Meldingen van phishing bijna verdubbeld tot 280.000 per maand

6 augustus Het aantal meldingen van phishing - online oplichting via valse e-mails, websites of berichten - blijft sterk toenemen. In de maand mei kwamen via verdacht@safeonweb.be 282.392 meldingen binnen, bijna een verdubbeling tegenover de 149.000 van mei 2019.