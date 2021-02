Congres VS gaat topmannen techbedrijven horen over desinformatie

"Of het nu gaat om onwaarheden over het Covid-19-vaccin of onterechte claims van verkiezingsfraude: deze online platforms hebben ervoor gezorgd dat verkeerde informatie zich verspreidde, waardoor nationale crises werden geïntensiveerd met ernstige gevolgen voor de volksgezondheid en veiligheid", stellen de hoofden van de commissies in een verklaring over de hoorzitting. “Te lang hebben de techgiganten geweigerd de rol te erkennen die ze hebben gespeeld in het opmaken en verspreiden van fake news bij hun gebruikers.” Onder meer de Twitter-ban van Donald Trump zal besproken worden.