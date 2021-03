“Chinese hackers vielen tienduizenden bedrijven VS aan”

Twitterac­count minister Van der Straeten (Groen) gehackt door fans van cryptomunt Ethereum

10 februari Het Twitteraccount van federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) is gehackt. De naam van het account is veranderd in ‘Ethereum Foundation’ en er verschenen boodschappen over die cryptomunt. “We hebben Twitter gecontacteerd en het account is intussen geblokkeerd”, bevestigt een woordvoerder.