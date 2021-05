‘Chinese Google’ Baidu kijkt breder in de markt

Hackers­groep DarkSide zit achter cyberaan­val op oliepijp­lijn. Wat weten we over die ‘Robin Hoods’?

11 mei De FBI heeft bevestigd dat hackersgroep DarkSide achter de cyberaanval op het brandstofnetwerk van Colonial Pipeline in de VS zit. De cyberaanval zorgde wereldwijd voor hogere olieprijzen. Hoewel de Russische overheid alle betrokkenheid ontkent, zou de criminele groep wel in het land gevestigd zijn. Ze zetten zich graag in de markt als ‘Robin Hoods’. Wat weten over hen?