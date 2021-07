China ontkent verantwoordelijk te zijn voor cyberaanvallen via lek Microsoft Exchange Server

In maart vielen hackers dankzij een gat in Microsofts e-mailplatform Exchange Server ongeveer 30.000 organisaties in de Verenigde Staten aan. Wereldwijd ging het zelfs om honderdduizenden organisaties. Onder meer banken, telecomproviders, de politie, nutsbedrijven, ziekenhuizen en lokale overheden werden getroffen.

De Chinese ambassade in Nieuw-Zeeland noemde de beweringen vandaag “ongegrond”, “onverantwoord” en “kwaadaardig”. Volgens de Chinese ambassade in Australië zijn bovendien juist de VS de “wereldkampioen” in cyberaanvallen. Het zijn de VS die zich in het verleden schuldig hebben gemaakt aan afluisterpraktijken, “onder meer bij zijn eigen bondgenoten”, aldus de ambassade in een verklaring.