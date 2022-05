Child Focus krijgt extra middelen voor strijd tegen kindermisbruikbeelden op internet

Arachnid, een systeem dat door Canadezen werd ontwikkeld en dat organisaties zoals Child Focus wereldwijd kunnen gebruiken, zoekt op het internet automatisch naar beelden van seksueel misbruik van minderjarigen.

Daarnaast voeden organisaties het systeem met beelden die zij zelf al onderschept hebben, zodat het op zoek kan gaan naar gelijkaardige beelden. Het gaat dan om beelden die het gevolg zijn van een misdrijf, maar ook om beelden die door jongeren zelf geproduceerd werden en verder verspreid worden via het internet.

Het beoordelen van gedetecteerde beelden gebeurt manueel, door speciaal daartoe opgeleide analisten. Vandaag telt Child Focus acht analisten, die in totaal maximaal vier uur per dag beelden analyseren, zegt woordvoerder van Child Focus Stephan Smets.

Indien uit de analyse blijkt dat het effectief om beelden van seksueel misbruik gaat, stuurt Arachnid een verzoek naar de bevoegde instanties van het betrokken land om de beelden onmiddellijk offline te halen. Het systeem heeft wereldwijd al 136 miljoen beelden gescreend en al 11 miljoen misbruikbeelden gedetecteerd en laten verwijderen door providers.

“Child Focus wil niet enkel reactief werken, maar via innovatie en technologie een zo proactief mogelijke rol spelen in de strijd tegen online seksuele uitbuiting van kinderen. Dankzij deze subsidie kunnen we hier een wezenlijk verschil in maken”, zegt Heidi De Pauw, CEO van Child Focus in een persbericht.

Aantal analisten verdubbelen

Bedoeling is om het aantal analisten minstens te verdubbelen, zodat op voltijdse basis beelden geanalyseerd kunnen worden. Zo zal Child Focus tot 430.000 beelden per jaar kunnen analyseren, het afgelopen jaar waren dat er ruim 63.000, zegt Smets. Door het aantal analyses op te drijven, zal Child Focus op termijn structurele subsidies kunnen krijgen vanuit het wereldwijde netwerk van partners van Arachnid.

De federale politie is tevreden over de samenwerking via Arachnid. “Ze nemen een groot deel van onze massa werk over, waardoor wij meer tijd kunnen besteden aan de echte kindermisbruikers”, zegt Yves Goethals van de federale gerechtelijke politie. “Het blijft wel dweilen met de kraan open, want als iemand een foto van het internet haalt, kan die er snel weer door iemand anders worden opgezet. Maar het is wel een stap vooruit.”

“Elk jaar zien we het aantal meldingen van beelden van seksueel misbruik van kinderen op het internet stijgen. Dat is een enorm onrustwekkende evolutie”, zegt minister van Quickenborne, die van de strijd tegen seksueel geweld een prioriteit gemaakt heeft in zijn beleidsverklaring.

Child Focus ontving vorig jaar 2.147 meldingen van vermoedelijke beelden van seksueel misbruik van minderjarigen, meldt de organisatie nog. Het cijfer neemt jaar na jaar toe: in 2020 waren er 2.056 meldingen en in 2019 1.414. Volgens schattingen van Interpol worden dagelijks wereldwijd 19 miljoen misbruikbeelden gedeeld en uitgewisseld op het internet.