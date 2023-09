CD&V wil meldpunt voor kinderen die geld verdienen met foto’s en filmpjes op sociale media

Kinderarbeid is in principe niet toegelaten, maar er kunnen individuele afwijkingen aangevraagd worden. Dat geldt ook voor ‘kidfluencers’.

“Maar het aantal verzoeken rond influencen wordt door de arbeidsinspectie geschat op tien per jaar”, zegt Dierick. “Dat belachelijk lage getal toont enkel aan dat de ouders niet op de hoogte zijn van de wettelijk verplichting om hun activiteiten te melden als ze hun kinderen inschakelen. Vandaag wordt er voornamelijk gewerkt in een juridisch grijs gebied: er zijn wettelijke verplichtingen, maar die worden niet of onvoldoende afgedwongen.”

Arbeidsinspectie

“De huidige wetgeving is in een tijdsgeest gemaakt om kinderen te beschermen tegen fysiek zwaar of risicovol werk. Dat is dus onvoldoende afgestemd op het huidige digitale tijdperk”, besluit Dierick.