Broncode wereldwijde web wordt geveild via NFT

Onzichtba­re sculptuur geveild voor bijna 15.000 euro

1 juni ‘Io Sono’ (‘Ik ben’) is geveild voor bijna 15.000 euro. Erg opmerkelijk, want het gaat hier over een onzichtbare sculptuur. Kunstenaar Salvatore Garau spreekt van een ‘immaterieel werk.’ Het werk bestaat volgens de Italiaan wel degelijk, althans in zijn eigen geest. “’Io Sono’ is een leegte die vol energie zit”, verklaarde hij in de Italiaanse pers.