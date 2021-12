Brak Facebook-moederbedrijf eigen regels om Instagram-account ‘meta' te kunnen hebben?

social mediaToen het moederbedrijf van apps als Facebook, WhatsApp en Instagram van naam veranderde naar Meta, viel het op dat gebruikersnaam @Meta op Instagram al bezet was. De dag na de aankondiging verdween het profiel van het kleine magazine ‘META’ over motors plots van het sociaal medium. Nu blijken alle Instagram-posts van het voormalige @Facebook-account te vinden te zijn onder de nieuwe bedrijfsnaam. En dat is niet eens de eerste melding over problemen met Instagram-accounts in de marge van de persconferentie over de nieuwe bedrijfsnaam.

Het was opvallend: toen CEO Mark Zuckerberg aankondigde dat zijn technologiebedrijf voortaan als Meta zou bekend staan, was gebruikersnaam @Meta nog in handen van het motormagazine. Die avond verscheen er zelfs een foto van enkele magazines met als opschrift “Since 2014".

De dag erna was het account verdwenen, schreef nieuwswebsite Quartz. Wat er gebeurde is onduidelijk, en de uitgever van magazine ‘META’ reageerde niet op vragen van een journalist van technologiesite Engadget. Wat wel duidelijk is: alle foto’s en filmpjes die vroeger op het account @Facebook stonden, zijn nu terug te vinden op @Meta. Zelfs de posts vóór de nieuwe naam bekend werd gemaakt. Zo lijkt het alsof Meta altijd al de controle had over het Instagram-account. Het magazine is nu te vinden onder @readmeta.

“Een slag in het gezicht”

De oprichter en hoofdredacteur van magazine ‘META’ laat wel weten dat na acht jaar te hebben gepubliceerd onder die naam ze nu op zoek gaan naar een andere. “Onze individualiteit staat boven alles, dus toen we het nieuws hoorden dat een zakelijke Goliath de naam zou veranderen naar Meta, voelde dat als een slag in het gezicht.”

Opvallend genoeg stellen de leefregels van het platform Instagram dat het verkopen, kopen of overdragen van onder andere de gebruikersnaam verboden is. “Gebruikersnamen van Instagram worden toegewezen aan degene die ze als eerste vastlegt en kunnen niet worden gereserveerd”, valt er te lezen.

Een woordvoerster van technologiebedrijf Meta laat aan Engadget weten dat er geen gerechtelijke stappen zijn ondernomen tegen het magazine META. Of beide in contact hebben gestaan met elkaar en of de motorliefhebbers zijn gecompenseerd voor de gebruikersnaam @Meta, daar wilde de woordvoerster niet op antwoorden. “We laten mensen toe om hun gebruikersnaam te veranderen op Instagram", liet ze weten in een reactie.

Ook met @metaverse waren er problemen

Het is niet de eerste keer dat er rare veranderingen gebeuren op Instagram sinds de nieuwe naam van het bedrijf van Mark Zuckerberg. ‘The New York Times’ bracht begin deze week nog het verhaal van een Australische artiest die vijf dagen na de persconferentie het account @metaverse kwijt was.

De naamsverandering stond in het teken van de zogenaamde ‘metaverse’. Dat is een concept voor een online wereld waar je onder andere kan gamen, werken en communiceren in een virtuele omgeving. De ‘metaverse’ wordt door sommigen gezien als de toekomst van het internet.

Na vragen van de Amerikaanse krant aan Meta kreeg ze de toegang terug. Het was een fout, volgens een woordvoerder.