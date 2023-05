Twitter wil audio- en videogesprekken aanbieden

Google stopt bouw van enorme nieuwe campus in Silicon Valley

Google heeft de bouw gestaakt van zijn nieuwe campus in Silicon Valley, in de Amerikaanse staat Californië. Dat melden lokale kranten en de Amerikaanse zender CNBC. Volgens bronnen van CNBC zal de megacampus, genaamd Downtown West, die naar schatting in totaal 19 miljard dollar zou kosten, mogelijk nooit het levenslicht zien.