Blauw vinkje keert eind november nog niet terug op Twitter, zegt Elon Musk

Musk noemt zich nu ‘Chief Twit’ en loopt met wastafel hoofdkan­toor Twitter binnen

Tesla-baas en heel binnenkort ook Twitter-baas Elon Musk heeft beelden gedeeld waarin te zien hoe is hoe hij vandaag met een lavabo het hoofdkantoor van Twitter binnenstapt. Hij deed dat op zijn eigen doldwaze manier en schreef erbij ‘let that sink in!’ (Laat dat bezinken). Musk was ter plaatse om er te komen praten over zijn overname van Twitter. Hij zou onder meer hebben gezegd de aankoop vrijdag definitief af te ronden. In zijn bio op zijn Twitteraccount noemt Musk zichzelf intussen al ‘Chief Twit’, oftewel ‘Chef Twitter’.

27 oktober