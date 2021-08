Biedt Coronalert nog meerwaarde? Minder dan 3 procent van besmettingen gedeeld, Groen wil dat app uitdooft

"App Coronalert heeft geen bijdrage geleverd in aanpak pandemie”

12 mei De digitale applicatie Coronalert heeft “geen bijdrage geleverd in de aanpak van de pandemie”. Dat heeft professor Huisartsgeneeskunde Jan De Maeseneer (UGent) gezegd tijdens een hoorzitting in het Vlaams Parlement. Karine Moykens, hoofd van het Interfederaal Comité Testing en Tracing, is het niet eens met die analyse van De Maeseneer. Volgens haar kan de app, zeker in de komende maanden, een belangrijk “complementair instrument” zijn in het verhaal van de contactopsporing.