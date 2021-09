Beroep Google tegen Europese miljardenboete over Android van start

Gezondheid­s­eco­noom Philippe Beutels: “De vaccinatie­pas wordt haast onvermijde­lijk”

8 augustus Hij peilt sinds maart 2020 naar ons mentale welzijn en bereidheid om de maatregelen te volgen. Gezondheidseconoom Philippe Beutels (52) heeft het in een gesprek met De Morgen over veerkracht, politieke logica en de onzekerheid van het najaar. “Groepsimmuniteit is allicht niet haalbaar.”