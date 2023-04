Beroemdheden zijn blauwe vinkjes op Twitter kwijt

update Na urenlange storing bij Twitter lijken problemen van de baan

Voor de zoveelste keer sinds Elon Musk Twitter opkocht, kampte het sociaal netwerk woensdag met technische problemen. Omstreeks half twaalf meldden verschillende gebruikers dat er geen tweets worden geladen bij het openen van de mobiele app of de website. De website ‘DownDetector’ meldde ook een forse piek in meldingen. Twee uur later lijken de problemen in ons land opgelost.